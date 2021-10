Tesmec rivede al basso la guidance per i ricavi dell'intero 2021

Tesmec

(Teleborsa) -, società quotata sul segmento STAR di Borsa Italiana e attiva nel campo della costruzione di infrastrutture relative al trasporto di energia elettrica, dati e materiali, haper l'esercizio 2021. Rispetto alle stime per 220 milioni di euro di entrate comunicate ad agosto , la società ora prevede un"comunque superiore a 200 milioni di euro, ma inferiore rispetto alla precedente guidance"."La variazione - spiega la società in una nota - è da ricondurre alla, rispetto al quale si conferma comunque un outlook positivo di crescita per il 2022. Proprio al fine di cogliere le crescenti opportunità nei settori di riferimento negli USA, Tesmec dallo scorso 4 ottobre 2021 hache ricoprirà anche il ruolo di CEO della controllata americana Tesmec USA Inc".