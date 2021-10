Vending, IVS Group stringe accordo per fusione con il gruppo Liomatic

IVS Group

(Teleborsa) -, società quotata sul segmento STAR e attiva nel settore della distribuzione automatica (vending) di bevande e snack, ha sottoscritto un, operante nello stesso settore. In particolare, IVS ha firmato un accordo con Cafim S.r.l., holding della famiglia Caporali e azionista di controllo del gruppo Liomatic con l'80% circa con l'obiettivo di creare un'unica realtà "che". Il perfezionamento dell'operazione è previsto a inizio 2022.Liomatic, fondata da Paolo Caporali nel 1973, è da oltre 50 anni uno dei principali operatori nel settore del vending, con sede a Perugia e una presenza soprattutto nelle regioni dell'Italia centrale. Il gruppo Liomatic opera in Italia, Spagna, Portogallo e Germania e ha registrato un fatturato consolidato pari a 109 milioni di euro nel 2020 e di 144 milioni di euro nel 2019. Dalla business combination, con un EBITDA del 20,5% sul fatturato; quello 2020, influenzato dalla pandemia, pari a 439 milioni di Euro, con un EBITDA del 18%. Le attività del gruppo Liomatic includono anche la principale organizzazione italiana nella rivendita di prodotti a operatori del vending, con un fatturato di circa 55 milioni di euro nel 2020 e 64 milioni nel 2019.La struttura dell’operazione prevede che la famiglia Caporali reinvesta in IVS una parte preponderante - circa il 70% - del corrispettivo pattuito, mentre l'operazione avrà un, esclusi gli immobili e le partecipazioni di minoranza detenute da Liomatic (valutati circa 52 milioni di euro). Cafim S.r.l. sottoscriverà un aumento di capitale riservato in IVS Partecipazioni S.p.A. (azionista di controllo di IVS Group, con il 62,15% circa), diventandone uno dei principali azionisti, con una partecipazione compresa tra l'10,9% e il 13,2%. Paolo Caporali entrerà a far parte del CdA di IVS Group. IVS Group, a sua volta, delibererà e lancerà un, offerto in opzione al mercato e che sarà sottoscritto, almeno pro-quota, da IVS Partecipazioni."L'accordo con la famiglia Caporali è un passaggio essenziale dell’inevitabile processo di consolidamento nel settore del vending, in cui avrà successo chi saprà offrire alla clientela servizi innovativi e sempre migliori - ha commentato- L'unione di due eccellenze come IVS e Liomatic, aumenterà risultati e capacità di sviluppo, guardando anche alla crescente digitalizzazione, con investimenti finalizzati"."Vediamo quindi grandi potenzialità di miglioramento sia del servizio offerto su scala nazionale e internazionale, che di spinta ai temi di sostenibilità e valorizzazione del capitale umano, da sempre asset chiave della nostra strategia aziendale - ha affermato- L'investimento che la Famiglia Caporali sottoscrive nell'azionariato di IVS Partecipazioni testimonia la volontà di continuità e di condivisione di questo grande progetto di aggregazione".