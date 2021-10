Opening Bell stonata per Wall Street

Facebook

(Teleborsa) - Avvio di settimana in cauto rialzo per la borsa di Wall Street con l'attenzione degli investitori che resta concentrata sull'inflazione oltreché sulla stagione delle trimestrali. Stasera, dopo la chiusura del mercato,diffonderà i risultati del terzo trimestre. Attese per domani, invece, le trimestrali di. Giovedì toccherà adedSul fronte macroeconomico, prima dell'Opening Bell laha diffuso l'indice CFNAI sull'attività economica nel settimo distretto. Tra poco è atteso un aggiornamento dellasullo stato di salute delle industrie manifatturiere del Texas.Sulle prime rilevazioni, ilriporta una variazione pari a +0,07%; mentre, al contrario, l'avanza in maniera frazionale, arrivando a 4.555 punti. Poco sopra la parità il(+0,54%); sulla stessa linea, guadagni frazionali per l'(+0,28%).Apprezzabile rialzo nell'S&P 500 per i comparti(+1,06%),(+1,05%) e(+0,44%).del Dow Jones,(+1,34%),(+1,19%),(+1,02%) e(+0,81%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -0,65%.Contrazione moderata per, che soffre un calo dello 0,60%.Sottotonoche mostra una limatura dello 0,59%.Deludente, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia.Tra i(+5,15%),(+4,01%),(+1,52%) e(+1,22%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -3,06%.Scivola, con un netto svantaggio dell'1,26%.Fiacca, che mostra un piccolo decremento dello 0,92%.Discesa modesta per, che cede un piccolo -0,83%.