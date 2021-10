Nasce la Logistic Digital Community per favorire la transizione digitale

(Teleborsa) - Al via da Genova la, una comunità virtuale promossa daper favorire il processo dinel mondo dele dellarivolta tutti i tipi di trasporto: autotrasporto, ferrovie e shipping. Protagoniste le aziende e le società di servizi della filiera.All’evento ha partecipato in collegamento il, che ha plaudito all’iniziativa destinata ad inanellarsi con la transizione green. Ribaltare il paradigma ponendo in testa alla ripresa del Paese il mondo della logistica è stato il passaggio centrale dell’intervento della viceministra Teresa Bellanova."Oggi a Genova si sta concretizzando la parola 'Insieme'. Si realizza il sogno che riflette lo spirito di sistema di Conftrasporto, che abbraccia le imprese e i lavoratori della logistica, del mare, dell’autotrasporto e del trasporto ferroviario", ha spiegato il presidente di Conftrasporto-ConfcommercioIl presidente di Federlogisticaha sottolineato che questa trasformazione "coinvolgerà le imprese, le istituzioni, avviando anche un cambiamento nel mondo associativo rispetto a una grande sfida che l’Europa ci ha lanciato, che il Governo ci ha rilanciato con il Pnrr, ma anche con le politiche sulla transizione energetica."."“È necessario un protocollo comune tra il mondo del commercio e gli anelli della filiera della supply chain per investire risorse in modo condiviso", ha dichiarato il presidente di Federlogistica Liguria D