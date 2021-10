Wall Street in cauto rialzo

Facebook

(Teleborsa) - La borsa di Wall Street taglia il traguardo di metà seduta con indici positivi sostenuti dai dati incoraggianti giunti dalle trimestrali di bilancio di diverse società, tra cui. A mercato chiuso sono attesi i dati di(Google).Tra gli indici statunitensi, ilsi attesta sui valori della vigilia a 35.752 punti; sulla stessa linea, giornata senza infamia e senza lode per l', che rimane a 4.570 punti. Pressoché invariato il(+0,06%); come pure, sui livelli della vigilia l'(+0,18%).In luce sul listino nordamericano S&P 500 i comparti(+1,30%) e(+0,46%). In fondo alla classifica, sensibili ribassi si manifestano nel comparto, che riporta una flessione di -0,94%.In cima alla classifica deicomponenti il Dow Jones,(+1,85%),(+1,38%),(+1,20%) e(+1,13%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -2,86%.In caduta libera, che affonda del 2,43%.Pesante, che segna una discesa di ben -2,15 punti percentuali.Seduta drammatica per, che crolla del 2,06%.Tra idel Nasdaq 100,(+5,83%),(+2,39%),(+2,00%) e(+1,85%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -5,57%.Sensibili perdite per, in calo del 4,47%.In apnea, che arretra del 3,24%.Tonfo di, che mostra una caduta del 3,19%.