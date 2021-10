Mastercard, riapertura delle economie fa balzare ricavi e utili

Mastercard

(Teleborsa) -, gigante statunitense dei pagamenti, ha registrato una trimestrale superiore alle attese. Lesono aumentate del 30% a 5 miliardi di dollari nel trimestre. L'è stato di 2,4 miliardi di dollari, o 2,44 per azione, contro gli 1,5 miliardi di dollari, o 1,51 per azione, dello stesso triemestre 2020. L'è stato di 2,37 dollari, superiore ai 2,19 dollari stimati dagli analisti, secondo dati Refinitiv."Abbiamo riscontrato un continuo slancio in tutta l'azienda poiché abbiamo registrato una forte crescita dei ricavi e degli utili anche in questo trimestre - ha affermatodi Mastercard - La nostra performance è stata trainata dall'attuazione della nostra strategia, dache è recentemente tornata ai livelli pre-pandemia".Durante il terzo trimestre del 2021, Mastercard hacirca 4,3 milioni di azioni al costo di 1,6 miliardi di dollari e ha pagatoper 434 milioni di dollari. Il volume lordo in dollari delle transazioni nel terzo trimestre è aumentato del 20% e il volume degli acquisti è aumentato del 23%. Al 30 settembre 2021, i clienti dell'azienda avevano 2,9 miliardi diMastercard e Maestro.Migliora l'andamento di, che si attesta a 336,6, con un aumento dello 0,26%. Operativamente le attese sono per un proseguimento della giornata in senso positivo con resistenza vista a quota 346,1 e successiva a 360,8. Supporto a 331,5.