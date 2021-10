Chevron, miglior utile trimestrale dal 2013 su condizioni di mercato favorevoli

Chevron

(Teleborsa) -, colosso petrolifero statunitense, ha registrato il suo, anche grazie a un positivo contesto di mercato: all'aumento dei prezzi di petrolio e gas si è associata una ripresa della domanda a livello globale, grazie al rimbalzo post-pandemia.sono stati pari a 43 miliardi di dollari nel terzo trimestre del 2021, rispetto ai 24 miliardi di dollari dello stesso periodo di un anno fa e ai 40,5 miliardi attesi dagli analisti, secondo dati Refinitiv. L'è stato di 5,7 miliardi di dollari, o 2,96 dollari per azione su base diluita, rispetto ai 340 milioni, o 0,18 per azione del terzo trimestre 2020."I profitti del terzo trimestre sono statiin gran parte a causa del miglioramento delle condizioni di mercato, della forte performance operativa e di una struttura dei costi inferiore”, ha affermato Mike Wirth, presidente e amministratore delegato di Chevron. "Il nostro- ha aggiunto Wirth - Abbiamo pagato dividendi per 2,6 miliardi di dollari, ridotto il debito di 5,6 miliardi di dollari e riacquistato 625 milioni di dollari di azioni durante il trimestre".