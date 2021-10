Eventi e scadenze del 29 ottobre 2021

Autostrade Meridionali

(Teleborsa) -Rome Art Week - Per la settimana dell'arte romana è previsto un ricco calendario di mostre personali e collettive, open studio, performance, talk, eventi e appuntamenti virtualiEU Sustainable Energy Week (EUSEW) 2020 - Importante evento dal tema "Towards 2030: Reshaping the European energy system" dedicato alle energie rinnovabili e all'uso efficiente dell'energia in EuropaEcomondo e Key Energy 2021 - Ecomondo è l'appuntamento di riferimento in Europa per la green economy e l'innovazione industriale e tecnologica dell'economia circolare. Si svolge con KEY ENERGY, vetrina internazionale di tecnologie e servizi per tutta la filiera dell'energia. Gli eventi si svolgono nel quartiere fieristico di Rimini di Italian Exhibition GroupG20 - 5° Sherpa Meeting including a Joint Meeting with the Finance Deputies, a RomaXIV Forum economico eurasiatico di Verona - Il Forum ha come temi principali transizione energetica, economia circolare, green economy, innovazione tecnologica oltre alle conseguenze della pandemia su banche e finanza. Parteciperanno rappresentanti del mondo economico, politico e imprenditoriale internazionale, ambasciatori e ministri dell'Unione Economica EurasiaticaBanca d'Italia - Milano Hub Chiusura Call for Proposals - 2021Italian Cruise Day 2021 - Obiettivi e iniziative per la ripartenza del comparto crocieristico in Italia al centro della decima edizione di Italian Cruise Day. Previsto un intervento di Massimo Garavaglia – Ministro del TurismoBanca d'Italia - Debito delle amministrazioni locali; Conti finanziari settoriali; Altre Istituzioni finanziarie; Operazioni delle Amministrazioni pubbliche; Tavole mensili di Banche e istituzioni finanziarie: finanziamenti e raccolta per settori e territoriRating sovrano - Italia - DBRS pubblica la revisione del merito di creditoRating sovrano - Polonia - Moody's pubblica la revisione del merito di creditoRating sovrano - Germania - Fitch pubblica la revisione del merito di creditoG20 - Joint Finance and Health Ministers' Meeting (Finance Ministers in-person, Health Ministers on VTCTesoro - Regolamento BOT- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- Appuntamento: Conference call con investitori e analisti- CDA: Approvazione del resoconto intermedio di gestione al 30 settembre 2021- CDA: Approvazione della relazione consolidata del terzo trimestre 2021- Risultati di periodo- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- Risultati di periodo- Appuntamento: Presentazione analisti- Assemblea: Bilancio (1a convocazione)- Risultati di periodo- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- Risultati di periodo- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- Assemblea: Bilancio- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- CDA: Approvazione del resoconto intermedio di gestione al 30 settembre 2021- Appuntamento: Presentazione analisti