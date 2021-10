Leggera diminuzione in tutti i mercati europei

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -, in scia alle altre Borse di Eurolandia. Giornata densa di, con l'Istat che stima il PIL italiano in crescita del 2,6% nel terzo trimestre (rispetto al trimestre precedente) e i prezzi al consumo in aumento dello 0,6% su base mensile. Entrambe le letture sono state superiori alle attese degli analisti. Intanto, l'inflazione dell'Eurozona è balzata al +4,1% nel mese di ottobre. Crollano Banco BPM e BPER, dopo che nella bozza della manovra di bilancio è comparso un abbassamento degli incentivi alleL'continua la seduta poco sotto la parità, con un calo dello 0,25%. Prevale la cautela sull', che continua la seduta con un leggero calo dello 0,28%. Sostanzialmente stabile il mercato petrolifero, che continua la sessione sui livelli della vigilia con il petrolio (Light Sweet Crude Oil) che scambia a 82,96 dollari per barile.Sensibile peggioramento dello, che raggiunge quota +125 punti base, aumentando di 12 punti base, mentre il BTP con scadenza 10 anni riporta un rendimento dell'1,16%.sotto pressione, con un forte ribasso dello 0,90%, pensosa, con un calo frazionale dello 0,28%, e tentenna, con un modesto ribasso dello 0,39%.Il listino milanese continua la seduta poco sotto la parità, con ilche lima lo 0,47%; sulla stessa linea, si muove al ribasso il, che perde lo 0,48%, scambiando a 29.364 punti.In lieve ribasso il(-0,59%); sulla stessa linea, negativo il(-0,74%).di Piazza Affari, decolla, con un importante progresso del 2,43%.Si muove in territorio positivo, mostrando un incremento dell'1,54%.Piccoli passi in avanti per, che segna un incremento marginale dello 0,95%.Giornata moderatamente positiva per, che sale di un frazionale +0,94%.Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -6,08%.Sensibili perdite per, in calo del 5,73%.In apnea, che arretra del 2,07%.Soffre, che evidenzia una perdita dell'1,72%.Al Top tra le azioni italiane a(+3,66%),(+2,28%),(+2,12%) e(+1,52%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -4,29%.Preda dei venditori, con un decremento del 4,23%.Tonfo di, che mostra una caduta del 4,13%.Lettera su, che registra un importante calo del 2,83%.