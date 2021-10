USA, a settembre spese personali +0,6% redditi -1%

(Teleborsa) - Crescono le spese delle famiglie americane anche a settembre, mentre i redditi diminuiscono più delle attese. Secondo il Bureau of Economic Analysis (BEA) degli Stati Uniti, isono saliti dello 0,6% dopo il +1% del mese precedente (rivisto da +0,8%) più di quanto stimato dagli analisti (+0,5%).hanno registrato un decremento dell'1%, rispetto al +0,2% precedente e contro il -0,2% del consensus. "La diminuzione del reddito personale a settembre riflette principalmente una diminuzione delle prestazioni sociali del governo", sottolinea il BEA.Il, una misura dell'inflazione, evidenzia una variazione positiva dello 0,2% su mese e aumenta del 3,6% su anno (come il mese precedente). Le attese erano per un +0,2% m/m e +3,7 a/a.