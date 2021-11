Dl Concorrenza, Governo cerca la quadra

(Teleborsa) - Si dovrebbe tenere nel pomeriggio di oggi, intorno alle 18 - salvo slittamenti - unaa Palazzo Chigi con il Premierin vista del Consiglio dei Ministri di domani, dove è attesa la. E' quanto si apprende da diverse fonti di Governo.Ildoveva essere varato insieme alla manovra la settimana scorsa, il 28 ottobre. Ma, come spiegato dallo stesso Presidente del Consiglio nella conferenza stampa a margine dell'approvazione della Legge di bilancio. Di qui lo slittamento."Sono- aveva detto il Premier- e molto tecniche. Questa è una legge delega ed è meglio farla bene, affrontare le perplessità che ci sono ed avere il consenso del consiglio dei ministri. Perplessità peraltro molto ragionevoli per cui ciIl provvedimento, infatti, interviene sui. La scorsa settimana in cabina di regia si era registrato un braccio di ferro sulle concessioni per lo smaltimento dei rifiuti e le gestioni in house mentre non è ancora chiaro se ci sarà un intervento o meno sulle