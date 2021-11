Senza direzione i mercati europei. Attesa per la FED

Medica

Euro / Dollaro USA

oro

spread

Francoforte

Londra

Parigi

FTSE MIB

FTSE Italia All-Share

FTSE Italia Mid Cap

FTSE Italia Star

Ferrari

Exor

Leonardo

Interpump

Prysmian

ENI

BPER

Tenaris

Tinexta

Mutuionline

Sesa

Reply

Salcef Group

Tod's

Carel Industries

Mediaset

(Teleborsa) - Si muove all'insegna dellala seduta delle principali borse europee. Anche la borsa di Milano si allinea alla cautela che regna in Europa, e scambia sulla linea di parità. I riflettori sono puntati sulle, che oggi concluderà il proprio meeting di politica monetaria, e sulle parole di Jerome Powell nella conferenza di questa sera. Il mercato dà per scontato l'inizio del tapering.Sul, l'Istat ha segnalato un aumento dell'occupazione a settembre (+0,3%, pari a +59 mila unità) e l'Eurostat un calo del tasso di disoccupazione nell'area euro nello stesso mese. Borsa Italiana ha dato oggi il benvenuto a unaha subito registrato un ottimo rialzo nella prima parte di seduta.L'continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a +0,04%. Prevale la cautela sull', che continua la seduta con un leggero calo dello 0,31%. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) crolla dell'1,85%, scendendo fino a 82,36 dollari per barile.Scende lo, attestandosi a +121 punti base, con un calo di 2 punti base, mentre il BTP decennale riporta un rendimento dello 0,98%.nulla di fatto per, che passa di mano sulla parità, giornata fiacca per, che segna un calo dello 0,28%, e incolore, che non registra variazioni significative, rispetto alla seduta precedente.A Milano, ilè sostanzialmente stabile e si posiziona su 27.232 punti; sulla stessa linea, incolore il, che continua la seduta a 29.865 punti, sui livelli della vigilia.Leggermente positivo il(+0,27%); sulla stessa tendenza, sale il(+0,76%).Tra lea grande capitalizzazione, incandescente, che vanta un incisivo incremento del 3,99%.In primo piano, che mostra un forte aumento del 2,43%.Si muove in territorio positivo, mostrando un incremento dell'1,77%.Denaro su, che registra un rialzo dell'1,46%.I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -1,38%.Sotto pressione, che accusa un calo dell'1,34%.Scivola, con un netto svantaggio dell'1,25%.In rosso, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,20%.del FTSE MidCap,(+3,19%),(+2,50%),(+2,28%) e(+1,95%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -1,48%.Spicca la prestazione negativa di, che scende dell'1,27%.scende dell'1,17%.Calo deciso per, che segna un -1,13%.