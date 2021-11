USA, ADP: ad ottobre 571 mila occupati in più. Sopra le attese

(Teleborsa) - Non delude la crescita deinegli Stati Uniti, che risulta superiore rispetto al mese precedente e alle stime degli analisti. Gli occupati del settore privato hanno registrato infatti un, dopo i +523 mila del mese precedente (dato rivisto al ribasso da un iniziale 568 mila). Le attese dagli analisti indicavano un aumento di 400 mila unità.È quanto indica il report della Automated Data Processing (ADP), che ogni mese pubblica questo report sul mercato del lavoro sulla base dei dati aggregati pervenuti dal. Tale report precede quello ufficiale del Dipartimento del Lavoro che verrà pubblicato venerdì prossimo, 5 novembre 2021.L'aumento maggiore è ancora quello del settore dei servizi (+458 mila), in particolare quello(+185 mila) e da quelli dei(+88 mila) e dei(+78 mila). Nel settore manifatturiero i posti di lavoro sono saliti di 53 mila unità, mentre in quello delle costruzioni c'è un aumento di 54 mila. A livello dimensionale, leimprese hanno registrato un aumento degli occupati di 115 mila, mentre le imprese didimensioni registrano un incremento di 114 mila e l'industria didimensioni con 342 mila."Il mercato del lavoro ha mostrato un, con un balzo rispetto alla media del terzo trimestre di 385.000 posti di lavoro mensili aggiunti, segnando quasi 5 milioni di posti di lavoro guadagnati quest'anno - ha affermato Nela Richardson, capo economista di ADP - I fornitori del settore dei servizi hanno guidato l'aumento e i guadagni del settore dei beni sono stati ampi, riportando la lettura più forte dell'anno. Le grandi aziende hanno alimentato la ripresa più forte a ottobre, segnando il secondo mese consecutivo di crescita impressionante".