USA, scorte petrolio settimanali in aumento di 3,3 milioni barili

(Teleborsa) - Sono aumentate oltre le attese le scorte di greggio in USA nell'ultima settimana. L'americano, ha confermato che gli, negli ultimi sette giorni al 29 ottobre 2021, sono aumentati di circa 3,3 milioni a 434,1 MBG, contro attese per una crescita di 2,2 milioni.Gli stock dihanno registrato una crescita di 2,2 milioni a 127,1 MBG, contro attese per un calo di 1,4 milioni, mentre le scorte dihanno registrato un decremento di 1,5 milioni a quota 214,3 MBG (era atteso un calo di 1,3 milioni).Lesono calate di 1,7 milioni a 612,5 MBG.Nel frattempo, i prezzi nel greggio continuano a muoversi al ribasso, mentre aumentano le(l'Organizzazione dei Paesi esportatori di petrolio) affinché incrementi l'offerta: il presidente USAha attribuito l'impennata dei prezzi delle commodities energetiche al rifiuto dei Paesi del Cartello di estrarre più greggio.I future suldi gennaio 2022 hanno raggiunto gli 82,63 dollari al barile, in diminuzione del 2,47%, mentre i derivati sul(WTI) di dicembre scambiano in calo del 2,88%, a 81,49 dollari al barile.