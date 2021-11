Banca Generali, pioggia di giudizi positivi dagli analisti

Banca Generali

Barclays

(Teleborsa) - Archiviati i risultati dei 9 mesi con utili record ed in crescita del 38% a 270,9 milioni e masse oltre gli 82 miliardi di euro, perè tempo di. Giudizi che, in linea con i conti, sono estremamente positivi.ha infatti confermato la raccomandazione diul titolo della Banca del Leone rivedendo al rialzo il prezzo obiettivo, ora fissato aStesso prezzo obiettivo che vede anchesecondo cui le azioni di Banca Generali dovrebbero essere, ovvero sovrappesate rispetto alla posizione attuale.In generale, a guidare il giudizio degli analisti su Banca Generali sono ledi questi primi 9 mesi del 2021,con oltre 7 miliardi di raccolta, e lacon oltre 500 milioni di euro di dividendi in pagamento a partire dal prossimo 22 novembre.L’attenzione si sposta quindi verso il prossimoche Banca Generali presenterà il prossimo febbraio.