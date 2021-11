Borsa, TIM torna agli scambi dopo stop al rialzo

Telecom Italia

(Teleborsa) - Ottima performance per, che scambia in rialzo dell'8,29% dopo che il titolo è stato sospeso per eccesso di rialzo.A dare linfa alle azioni, in rally fin dalla vigilia, contribuisce il dossier della rete unica tornato d'attualità A livello comparativo su base settimanale, il trend dellaevidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori versorispetto all'indice.Le tendenza di medio periodo dell'si conferma negativa. Al contrario, nel breve termine, si evidenzia un miglioramento della fase positiva che raggiunge la resistenza più immediata vista a quota 0,3634 Euro. Supporto stimato a 0,3341. Tecnicamente propendiamo a beneficio di un nuovo spunto rialzista stimato in area 0,3927.