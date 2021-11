MotorK si è quotata su Euronext Amsterdam. Raccolti 75 milioni

MotorK

(Teleborsa) -, azienda leader nell'area EMEA specializzata in soluzioni SaaS per il retail automotive, ha debuttato oggi su Euronext Amsterdam. Il titolo scambia in ribasso di oltre il 9% a metà giornata, rispetto alfissato a 6,50 euro per azione, nella parte inferiore della forchetta di prezzo già rivista al ribasso . Si tratta della 172esima quotazione sui mercati Euronext nel 2021 e la 20esima sulla Borsa di Amsterdam.Laal prezzo di IPO è di 261 milioni di euro, mentre l'ha raccolto 75 milioni di euro (esclusa l'opzione di over-allotment). In caso di esercizio integrale dell'opzione di over-allotment, l'ammontare complessivo dell'offerta sarà pari a 82,2 milioni di euro, che si tradurrebbe in un flottante del 28,9%."Questo traguardo storico rappresenta un forte voto di fiducia nella nostra tecnologia, nel solido modello di business, nei dipendenti di talento e nel potenziale a lungo termine - ha commentatodi MotorK - Negli ultimi 10 anni, abbiamo lavorato instancabilmente per costruire una piattaforma all'avanguardia progettata per servire i concessionari automobilistici e gli OEM mentre digitalizzano le loro operazioni e sviluppano nuove funzionalità online"."Entriamo in questo entusiasmante prossimo capitolo su basi solide, con entusiasmanti piani di investimento nell'innovazione per rafforzare ulteriormente la proposta di valore di MotorK per i nostri clienti e partner, oltre a continuare a investire nel talento e a contribuire positivamente alle comunità in cui operiamo - ha aggiunto - Abbiamo una strategia chiara e definita per, come evidenziato dalle nostre recenti acquisizioni in Francia e Spagna".