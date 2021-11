Clima, Banca Mondiale prende impegni per 25 miliardo all'anno

(Teleborsa) -. La Cop26 di Glasgow ha visto impegni finanziari importanti un po' da tutto il mondo per contrastare i cambiamenti climatici. Ultimo in ordine di tempo quello della, che ha messo sul piatto. Il. Climate Action Plan dell'istituzione finanziaria internazionale prevede una serie di azioni, compresi interventi pered ilL'annuncio è stato dato alla Cop26 di Glasgow, in occasione della Giornata mondiale per la giustizia climatica, dall'istituzione finanziaria che, in passato, il Premier Mario Draghi aveva guidato e recentemente redarguito per lo scarso impegno mostrato sulle tematiche legate al clima.Ala conferenza sul clima in Scozia sono arrivati impegni da tutto il mondo. La- 450 fra banche, assicurazioni, gestori patrimoniali in rappresentanza di 45 paesi - ha assunto impegni sino aper assicurare il raggiungimento dell'obiettivo. In particolare 63mila miliardi arriveranno dalle banche, 57mila miliardi dalle gestioni patrimoniali e 10 mila miliardi dai fondi pensione. Fra le banche coinvolte big quali HSBC, bank of America e Santander.Molte altre iniziative sono state lanciate a Glasgow, dagli aiuti contro i cambiamenti climatici al sostegno per l'agricoltura sostenibile, mentre nelle strade si consumava la protesta di Greta e del suo movimento Friday for Future.