Credit Suisse indirizza clienti hedge fund a BNP Paribas dopo caso Archegos

(Teleborsa) -, la seconda più grande banca svizzera, ha firmato uncon la banca franceseper supportare i suoinella selezione di fornitori alternativi per tali servizi dopo la decisione di abbandonare il prime brokerage e alcune attività su derivati come conseguenza dello. Credit Suisse aveva comunicato già in primavera una revisione delle condizioni concesse ai clienti e il riassetto della divisione prime brokerage dopo l'impatto sui conti del crac dell'hedge funda statunitense di Bill Hwang."Credit Suisse supporterà i clienti interessati nella selezione di fornitori di servizi Prime alternativi di loro scelta - si legge in una nota - Se i clienti cercheranno di beneficiare dell'accordo di referral tra Credit Suisse e BNP Paribas, sarà in atto un".La settimana scorsa, in concomitanza con la trimestrale, la banca svizzera ha annunciato di non avere più intenzione di finanziare gli hedge fund e di chiudere la maggior parte delle sua attività di prime brokerage. Questa divisione è quella responsabile delle ingenti, derivanti dal fallimento di Archegos.