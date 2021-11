Cofle ammessa su Euronext Growth Milan. Debutto l'11 novembre

(Teleborsa) -, azienda attiva nella progettazione, produzione e commercializzazione di sistemi di comando e control cables per il settore off-road vehicles, automotive e after market automotive, ha ricevuto il via libera da Borsa Italiana per l', il mercato di Piazza Affari dedicato alle PMI dinamiche e competitive. La data di inizio delle negoziazioni è fissata per venerdì 11 novembre 2021.Ilha generato una domanda complessiva, arrivata da primari investitori qualificati/istituzionali italiani ed esteri, pari a circa 91 milioni di euro, superiore di 6,5 volte il quantitativo offerto al netto della quota riservata agli anchor investors ( Smart Capital e Palladio ). Il collocamento di 1.326.672 azioni ordinarie ha; 1.153.728 azioni sono state di nuova emissione e 172.944 azioni (corrispondenti a circa il 15% delle azioni oggetto dell'offerta) rivenienti dall'esercizio dell'opzione di over-allotment, concessa al Global Coordinator Banca Profilo.Ildi collocamento è stato definito in 13 euro (nella parte basse della f orchetta annunciata in precedenza ), con unacomplessiva all'inizio delle negoziazioni pari a circa 80 milioni di euro e unprevisto pari a circa 16,5%. Ad esito del collocamento, il capitale sarà composto da 5.403.728 azioni ordinarie e 750.000 azioni PAS, prive di indicazione del valore nominale."Siamo indubbiamente soddisfatti del successo dell'operazione di quotazione sul mercato Euronext Growth Milan che segna una tappa storica per Cofle - ha commentato Walter Barbieri, presidente e amministratore delegato di Cofle - La, dimostra il riconoscimento, da parte degli investitori, della solidità e del valore del nostro progetto"."Vogliamo ringraziare i nostri dipendenti e collaboratori, i clienti che sono la nostra forza e che ci stimolano ogni giorno al miglioramento, gli advisor che ci hanno guidato e sostenuto in questa operazione e", ha aggiunto.