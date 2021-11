Italiani all'estero sono 5,6 milioni, Nord guida le "uscite"

(Teleborsa) - Al 1° gennaio 2021, la comunità strutturale deiè costituita da 5.652.080 unità, ildegli oltremilioni di italiani residenti in Italia.Mentre nell'anno del Covid l'Italia ha perso quasiresidenti sul suo territorio (dato Istat), ne ha guadagnatimila all'estero (dato Aire, Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero): un aumento di presenza all'estero delnell'ultimo anno. E' quanto risulta il nuovo Rapporto Italiani nel Mondo delladella Cei. Rallentate le partenze a causa della pandemia e dei lockdown, sul dato in crescita influiscono leChi ha lasciato lo Stivale destinazione estero da gennaio a dicembre 2020 lo ha fatto prevalentemente dal Centro-Nord (69,5%), consalde nelle prime due posizioni.Come già evidenziato in passato - si legge nel Rapporto - la Lombardia guida con 19.402 (17,7%), seguita dal Veneto con 12.346 (11,3%) partenze. Tutte le regioni, eccetto(+44 unità), presentano, però, saldi negativi nell'ultimo anno a causa del Covid.Tre le grandi comunità di cittadini italiani iscritti all'AIRE:(884.187, il 15,6% del totale),(801.082, 14,2%),(639.508, 11,3%). Seguono