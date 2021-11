Cina, inflazione in crescita a ottobre. Prezzi alla produzione a livelli record

(Teleborsa) - Continua a essere sostenuta l'inflazione in Cina a ottobre. Secondo il National Bureau of Statistics,dopo il +0,7% di settembre e risulta leggermente superiore alle attese degli analisti (+1,4%)., invece, i prezzi al consumo mostrano un, a fronte del +0,7% del consensus, dopo il +0,1% precedente.Accelerano ancora i, che a ottobre hanno mostrato un, oltre le attese per un +12,4% e dopo il +10,7% del mese precedente. Si tratta del livello più alto registrato in 26 anni.Il balzo della crescita dei prezzi alla produzione èprincipali, ha affermato Dong Lijuan, uno statistico senior della NBS in una dichiarazione che accompagna il rilascio dei dati. La ripresa dei prezzi al consumo è stata dovuta a fattori come le condizioni meteorologiche, l'offerta ridotta di alcuni beni e l'aumento dei costi, ha affermato.