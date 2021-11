Italia, produzione industriale sopra le attese a settembre

(Teleborsa) - L'Istat stima che a settembre 2021 l'indice destagionalizzato dellasia, contro attese per un calo dello 0,1% e rispetto al -0,3% del mese precedente., rispetto al +4% del consensus e al -0,1% di agosto. Nella stima flash dell'Istituto nazionale di statistica viene sottolineato che il livello destagionalizzato dell'indice di settembre supera dell'1,5% il valore di febbraio 2020, l'ultimo mese prima della pandemia. Nella media del terzo trimestre il livello della produzione cresce dell'1% rispetto al trimestre precedente.L'indice destagionalizzato mensile mostra un(+3,3%) e una crescita più contenuta per l'energia (+1,3%) e i beni intermedi (+0,9%); viceversa, si osserva una diminuzione per i beni strumentali (-1,0%). Si registrano incrementi tendenziali marcati per i beni intermedi (+7,1%), i beni strumentali (+4,9%) e quelli di consumo (+4,5%); diminuisce, invece, il comparto dell'energia (-4,2%).I settori di attività economica che registrano gli incrementi tendenziali maggiori sono la(+13,3%), la fabbricazione di macchinari (+11,4%) e la metallurgia e la fabbricazione di prodotti in metallo (+9,6%). Flessioni tendenziali si registrano nella(-11,7%), nelle attività estrattive (-6,3%), nella fornitura di energia elettrica, gas, vapore e acqua (-5,0%) e nella fabbricazione di computer e prodotti di elettronica (-0,3%).