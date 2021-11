Sciuker Frames acquisisce il 60% di Teknika per 2,9 milioni di euro

Sciuker Frames

(Teleborsa) -, gruppo quotato su Euronext Growth Milan e attivo nella produzione di finestre ecosostenibili e nella realizzazione di interventi di riqualificazione energetica, ha sottoscritto un, società attiva nella produzione di zanzariere, avvolgibili e monoblocchi termoisolanti 100% Made in Italy. Teknika impiega 50 persone e al 31 dicembre 2020 ha registrato ricavi pari a circa 6.310 milioni di euro, con un EBITDA pari a circa 675 mila euro ed una PFN positiva pari a 330 mila euro.Ilè pari a, da corrispondersi alla data del closing (previsto entro il 31 dicembre 2021) per 2,2 milioni di euro in denaro in misura proporzionale alla partecipazione detenuta da ciascun venditore e per 700 mila euro mediante trasferimento di 46.700 azioni proprie valorizzate 15 euro ciascuna, sulle quali i venditori hanno assunto un impegno di lock-up fino al 15 gennaio 2026. I venditori sono Alberto Verdina, presidente di Teknika, e Emanuele Verdina, amministratore delegato di Teknika, che continueranno a ricoprire questi ruoli."Come annunciato durante la presentazione del piano strategico 2021-2024 , SCK Group oggi si afferma come primo polo di infissi e schermature solari dal design Made in Italy che ha l'obiettivo di ampliare il proprio business anche tramite l'a quelli delle società del gruppo", ha commentatoe presidente di Sciuker Frames."Oggicon almeno il 24% di EBITDA, sfruttando la capacità distributiva del retail del gruppo, le partnership con i clienti direzionali e le opportunità offerte dal Superbonus 110% - ha aggiunto Cipriano - Teknika è esattamente l'azienda che volevamo: con un potenziale importante, con un prodotto di design e di qualità e imprenditori con grandi competenze di settore".