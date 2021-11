Assicurazioni, Ania: nel 2021 stima raccolta premi +7% a 145 miliardi

(Teleborsa) - Dopo il calo registrato nel 2020 a seguito dello scoppio della pandemia, il mercato assicurativo italiano ha segnato nell'anno corrente "una pronta ripresa", tornando "sui trend pre-covid". A fine anno la raccolta premi complessiva è stimata oltre i 145 miliardi, con un incremento dell'ordine del 7%. Questo il quadro illustrato dalla, in occasione del suo intervento all'"I– ha affermato Farina – sono attesi crescere dell'8,5%, grazie alla forte dinamica dei prodotti unit-linked; ildovrebbe crescere del 2,8%, quale conseguenza di un calo del 4,5% nellae di una crescita del 7,1% negli".Sulla base dei dati del primo semestre, il settore – evidenzia la presidente dell'Ania – "registra un utile in crescita, dovuto sostanzialmente a un andamento in forte ripresa dellamentre sono in calo sia il(dovuto essenzialmente a un incremento degli oneri per sinistri, in particolare nel settore Rc auto) sia quello della".Ladopo la diminuzione registrata nei primi mesi della pandemia, – rileva Farina – "è tornata su livelli elevati, dimostrando la solidità del settore anche di fronte a shock di rilevante entità".