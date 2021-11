Centrale del Latte, fatturato in crescita a 207,6 milioni nei 9 mesi 2021

Centrale del Latte

(Teleborsa) -, gruppo quotato su Euronext STAR Milan e attivo nel mercato del latte fresco e a lunga durata, ha registrato unpari a 207,6 milioni di euro nei primi nove mesi del 2021, in crescita del 53,4% rispetto allo stesso periodo del 2020. L'è stato pari a 19,9 milioni di euro, in aumento del 46,1% rispetto ai nove mesi al 30 settembre 2020, mentre ilsi è attestato a 8,9 milioni di euro, segnando un +174,1% sui 3,2 milioni di euro di un anno fa. Si registra un miglioramento dellache, prima dell'applicazione del principio contabile IFR16, risulta pari a -48,5 milioni di euro, in calo del 16,2% rispetto ai -57,9 milioni di euro al 31 dicembre 2020."Considerando il breve lasso di tempo storicamente coperto dal portafoglio ordini della società e le difficoltà ed incertezze della attuale situazione economica globale non risulta agevole formulare previsioni", viene sottolineato nella nota sui conti, evidenziando però un "ottimo andamento del terzo trimestre" e "una ripresa del settore HO.RE.CA. legato al settore normal trade e food services". "La società - viene aggiunto - continuerà a prestare particolare attenzione al controllo dei costi ed alla gestione finanziaria, al fine di massimizzare la generazione di free cash flow da destinare sia alla crescita organica per via esterna che alla remunerazione degli azionisti".