DHH, vendite in crescita a 4,6 milioni di euro nel terzo trimestre 2021

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Growth Milan che fornisce infrastrutture per gestire siti web, app, e-commerce e applicazioni SaaS, ha registratoin crescita del 7% a 4,6 milioni di euro nel(rispetto al terzo trimestre 2020, quando erano state di 4,3 milioni di euro). In Italia, il suo principale mercato, le vendite sono salite del 4% a quota 3,1 milioni di euro, mentre la crescita più sostenuta è stata in Slovenia (+16% a 563 mila euro).Le vendite lorde consolidate di DHH hanno registrato una crescita del +8% neidell'anno (14,4 milioni di euro) rispetto al 2020 (13,4 milioni di euro).Intanto, fa un passo indietro rispetto al prezzo di chiusura precedente, attestandosi a 16, con un. Attesa per il resto della seduta un'estensione della fase ribassista con area di supporto vista a 15,53 e successiva a quota 15,07. Resistenza a 16,33.