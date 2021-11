Fabilia Group, nuova struttura in Trentino-Alto Adige. Chiude quella a Cesenatico

Fabilia Group

(Teleborsa) -, quotato su Euronext Growth Milan e attivo nel settore del turismo alberghiero, ha annunciatocon una nuova struttura in Trentino-Alto Adige che aprirà il prossimo 4 dicembre e che porta a 3 il numero di strutture ricettive in tale segmento.In particolare, la controllata Fabilia Mare S.r.l. ha sottoscritto con Hotel Bad Waldbrunn S.r.l. un contratto d'affitto per l'Naturidyll Bad Waldbrunn, situato nel comune di. La struttura è dotata di 23 camere per 50 posti letto complessivi, un ristorante riservato agli ospiti, un centro benessere, piscina panoramica interna, parcheggi al coperto e scoperti.L'hotel sarà rinominato Fabilia Monguelfo. La società ha anche comunicato la chiusura, nell'ottica di ottimizzazione del perimetro del gruppo, della struttura di