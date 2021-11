PNRR, Bianchi (Ance): apprezzamento per Dl, alcuni nodi irrisolti

(Teleborsa) - L'Ance esprimeper il contenuto deldi attuazione del(PNRR) che prevede una serie di, principalmente relative all'attivazione dei finanziamenti europei, necessarie per il raggiungimento degliprevisti entroe il conseguentedelladiLo ha detto il Vicepresidente dell'Associazione nazionale costruttori edili (Ance),nella sua audizione alla Camera, puntualizzando, tuttavia, che illascia ancora senza soluzioniin materia di opere pubbliche che, a parere dell'Ance, devono essereper assicurare un efficace avvio del PNRR,Tra questi figurano in particolare alcuni punti: avviso per le procedure negoziate per interventi PNRR; opere a rete e suddivisione in lotti quantitativi; caro materiali; Fidejussioni per le opere pubbliche - Introduzione del sistema alla francese; SAL Mensili emergenziali; collegio Consultivo Tecnico sotto-soglia (ADR in generale); responsabilità verso terzi dei componenti di un raggruppamento; maggiori oneri Covid: illecito professionale (c.d. "articolo 80"). Rimane infine il nodo irrisolto dell'effettiva disponibilità di progetti da realizzare con i fondi del PNRR; nodo rispetto al quale e' opportuno trovare rapidamente soluzioni (al momento assenti nel decreto).