TAKE OFF, bookbuilding chiuso in anticipo. Debutto il 25 novembre

(Teleborsa) - TAKE OFF, gruppo italiano attivo nel retail trade di abbigliamento e accessori per adulto e bambino, hadopo aver ricevuto ordini per un controvalore superiore al controvalore massimo complessivo dell'offerta in azioni per la quotazione su Euronext Growth Milan (rispetto al termine inizialmente fissato per il 18 novembre 2021). L'ammissione è attesa per il 23 novembre, con"Siamo estremamente soddisfatti della risposta degli investitori che hanno mostrato grande fiducia nel nostro progetto di sviluppo, che ci permetterà di cogliere nuove opportunità - ha commentatodi TAKE OFF - Utilizzeremo le risorse raccolte per diversificare la nostra presenza geografica su tutto il territorio nazionale accelerando il percorso di apertura di nuovi negozi, oltre che per cogliere occasioni di crescita per M&A".