Tyson Foods, trimestrale e guidance oltre le attese. Il titolo festeggia

(Teleborsa) -, multinazionale americana che opera nel settore alimentare, ha registratopari a 12,81 miliardi di dollari nel quarto trimestre fiscale (terminato il 2 ottobre 2021), rispetto agli 11,46 miliardi di dollari dell'anno precedente e dei 12,66 miliardi di dollari attesi dagli analisti, secondo dati Refinitiv. L'attribuibile a Tyson è aumentato a 1,36 miliardi di dollari, o 3,71 dollari per azione, da 654 milioni di dollari, o 1,79 dollari per azione, di un anno fa., Tyson ha guadagnato 2,30 dollari per azione, rispetto ai 2,03 dollari del consensus."Abbiamo realizzato vendite a due cifre e una crescita degli utili durante il quarto trimestre e l'intero anno, e la nostra performance è stata supportata dal nostro portafoglio diversificato e dalla continua forza della domanda di proteine ??da parte dei consumatori", ha affermatodi Tyson Foods. "Abbiamo ottenuto- ha continuato - e abbiamo registrato guadagni di quote di mercato nelle nostre linee di business core, che includono i nostri marchi iconici Tyson, Jimmy Dean, Hillshire Farm e Ball Park"."Per favorire il miglioramento continuo e un processo decisionale più rapido, stiamo lanciando un nuovo programma di produttività progettato per offrire- ha aggiunto il CEO - L'obiettivo di questo piano include l'eccellenza operativa e funzionale, soluzioni digitali e automazione e tecnologie avanzate". Tyson Foods ha dichiarato di, rispetto alle stime di mercato di 47,99 miliardi di dollari.Intanto è ottima la performance dia Wall Street, dove si attesta a 84,43 con un. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna delcon resistenza vista a quota 85,81 e successiva a 89,81. Supporto a 81,8.