Ambienthesis, ok CdA a progetto di integrazione delle attività operative Greenthesis

Ambienthesis

(Teleborsa) - I CdA di, azienda quotata su Euronext Milan e specializzata in interventi di bonifica, di risanamento ambientale e di smaltimento di rifiuti, e Greenthesis, holding della famiglia Grossi che controlla l'emittente con una partecipazione diretta ed indiretta pari a circa il 76,2% del capitale, hannorelativo al progetto di integrazione in Ambienthesis di tutte le attività operative nel settore ambientale del gruppo facente capo a Greenthesis, inizialmente comunicato al mercato in data 28 luglio 2021.L'operazione, il cui completamento è previsto entro la fine del 2021, ha l'in Italia specializzato nella gestione integrata dei servizi ambientali. Il gruppo risultante dall'integrazione, sulla base di dati gestionali consolidati pro-forma al 31 dicembre 2020, registrapari a circa 134,6 milioni di euro, unal netto delle componenti non ricorrenti pari a circa 27,9 milioni di euro e undi gruppo al netto delle componenti non ricorrenti (al netto del relativo effetto fiscale) pari a circa 10,9 milioni di euro.Il nuovo assetto del gruppo rende non più rappresentativi i dati del piano industriale 2021-2023 pubblicati a marzo 2021 e Ambienthesis intende quindi procedere all'approvazione di unsuccessivamente al perfezionamento dell'operazione.Il conferimento avverrà a fronte di un aumento di capitale di Ambienthesis con esclusione del diritto di opzione. L'operazione prevedeAmbienthesis, corrispondenti al 40,3% circa del capitale sociale di Ambienthesis post aumento di capitale. Siccome le nuove azioni superano la soglia del 20% del numero totale di azioni Ambienthesis già ammesse alle negoziazioni, la società dovrà predisporre un prospetto di ammissione a quotazione delle nuove azioni da sottoporre ad approvazione da parte della Consob. Il valore di conferimento in Ambienthesis delle attività conferite è stato convenuto sulla base di una valorizzazione del 100% del capitale economico di tali attività