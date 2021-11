PNRR, Brunetta: in arrivo nuove norme per assunzioni nei Comuni

(Teleborsa) - Superare le vecchie regole, fatte dialle assunzioni, con "operazioni di grana fine" per soddisfare ideiin termini di rinnovo del turnover con obiettivi nel breve-medio periodo, cioè i prossimi cinque anni, nel quadro del. È l'obiettivo posto dal ministro della Funzione pubblica, Renato Brunetta – "in perfetta sintonia con Palazzo Chigi e il Presidente del Consiglio –, illustrato davanti alla commissione Bilancio della Camera sul decreto con le disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di Ripresa e Resilienza.Brunetta ha ricordato che "negli ultimi 10 anni ildegliè diminuito di quasi il 20%, negli ultimi 20 anni di quasi il 30%. I Comuni hanno visto da un lato diminuire la qualità e la quantità dei servizi forniti ai cittadini, dall'altro hanno visto una stagnazione degli investimenti. Si sono depauperati in". Il tutto, ha puntualizzato il ministro, sarà "sostenibile perché la Ragioneria vigila sempre. Quindi non sarà un liberi tutti ma in ragione della pianificazione esplicitata e certificata. I tempi sono oggi, subito, perché si possa partire dall'anno prossimo".Quanto al provvedimento del Conte 1 che aveva sbloccato il, il ministro Brunetta ha assicurato che "è in via di perfezionamento, è questione di giorni". Ma "è opinione condivisa nel Governo che occorre rivedere con urgenza, in una ottica di sistema, i meccanismi di, che a volte impediscono anche agli enti più virtuosi di assumere e di potenziare i propri livelli di– ha aggiunto –. Ho dato mandato ai miei uffici che si stanno interfacciando con le strutture del ministero dell'Economia e delle Finanze e con lae con l', di individuare in questo veicolo normativo o nella legge di bilancio uno specifico intervento legislativo che consenta di superare l'impasse che riguarda così tante amministrazioni".