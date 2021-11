WalMart cede terreno nonostante guidance e risultati

Wal-Mart

(Teleborsa) - Cede terreno, che esibisce una variazione percentuale negativa del 2,73% nonostante abbia annunciato una trimestrale positiva ed una revisione al rialzo della guidance "Il nostro slancio continua con forti vendite e crescita dei profitti a livello globale - ha commentato Doug McMillon, presidente e CEO di Walmart -. Il nostro focus omnicanale sta spingendo la penetrazione digitale a livelli record. Abbiamo guadagnato quote di mercato nel settore alimentare negli Stati Uniti e sempre più clienti e membri stanno tornando nei nostri negozi e club in tutto il mondo. Guardando al futuro, abbiamo le persone, i prodotti e i prezzi per offrire un fantastico periodo di vacanze per i nostri clienti e membri".Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice, evidenzia un rallentamento del trend dellarispetto all', e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.Per il medio periodo, le implicazioni tecniche assunte darestano ancora lette in chiave positiva. Gli indicatori di breve periodo evidenziano una frenata della fase di spinta in contrasto con l'andamento dei prezzi per cui, a questo punto, non dovrebbero stupire dei decisi rallentamenti della fase rivalutativa in avvicinamento a 145,5 USD. Il supporto più immediato è stimato a 141,5. Le attese sono per una fase di assestamento tesa a smaltire gli eccessi di medio periodo e garantire un adeguato ricambio delle correnti operative con target a 140,1, da raggiungere in tempi ragionevolmente brevi.