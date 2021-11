Giappone, bilancia commerciale ottobre in deficit per 444,8 miliardi yen

(Teleborsa) - Si chiude in derficit ladel Giappone nel mese di ottobre. Secondo il Ministero delle Finanze del Giappone (MOF), il saldo commerciale destagionalizzato ha registrato un disavanzo di 444,8 miliardi di yen. Il dato si confronta con il surplus di circa 605,5 miliardi di yen di settembre.In termini di volumi, l'segnala un aumento tendenziale del 9,4% a 6.933,4 miliardi di yen (attese per +9,9%), mentre lehanno registrato una salita del 26,7% a 7.378,2 miliardi di yen (il consensus era per un +31,9%).Le esportazioni verso la, il principale partner commerciale del Giappone, sono aumentate del 9,5% nei 12 mesi fino a ottobre, rallentando dal 10,3% del mese precedente, poiché le spedizioni dinel paese sono diminuite del 46,8%.