MARR, Intesa Sanpaolo alza target price e migliora giudizio

(Teleborsa) -ha incrementato ilsu, società quotata su Euronext STAR Milan e attiva nella distribuzione specializzata di prodotti alimentari alla ristorazione extra domestica, portandolo a 24,2 euro (da 21,3 euro) e ha migliorato ilsul titolo da "Hold" a "Buy". Gli analisti sottolineano che i ricavi e l'EBITDA del terzo trimestre 2021 di MARR sono tornati sostanzialmente ai livelli del terzo trimestre del 2019 (pre-pandemia) e che il management ha indicato unper l'ultimo trimestre dell'anno."Confermiamo le nostre stime per l'intero 2021 e incorporiamo il piano di investimenti da 170 milioni di euro annunciato nelle nostre ipotesi per il 2022 e 2023 - scrive Intesa Sanpaolo - Il pieno beneficio deldovrebbe essere visibile a partire dal 2024, quando l'azienda, dopo aver rafforzato la propria rete logistica e distributiva, dovrebbe essere in grado di".Gli analisti si aspettano che la società chiuda l'anno condi 1.353,8 milioni di euro e undi 87,8 milioni di euro. Questi valori dovrebbero salire nel 2022, rispettivamente, a 1.695 milioni di euro e 122,3 milioni di euro. Le previsioni sono poi per un ulteriore incremento nel 2023 a ricavi per 1.728,9 milioni di euro e un EBITDA di 125,6 milioni di euro.Intanto è ottima la performance dia Piazza Affari, dove si attesta a 20,28 con un. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna delcon resistenza vista a quota 20,5 e successiva a 20,88. Supporto a 20,12. Il titolo della società riminese ha guadagnato oltre il 20% da inizio anno.