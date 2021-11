TJX, vendite in forte aumento nel terzo trimestre

TJX

(Teleborsa) -, multinazionale statunitense di beni casalinghi e d'abbigliamento, ha registratoper il terzo trimestre dell'anno fiscale 2022 (terminato il 30 ottobre 2021) pari a 12,5 miliardi di dollari, con un aumento del 24% rispetto al terzo trimestre dell'anno fiscale 2021 e del 20% rispetto al terzo trimestre dell'anno fiscale 2020. Gli analisti si aspettavano vendite per 12,3 miliardi di dollari, secondo dati Refinitiv. L'per il terzo trimestre è stato di 1 miliardo di dollari e l'utile diluito per azione è stato di 0,84 dollari, con un aumento del 24% rispetto agli 0,68 dollari per azione dello stesso trimestre di un anno fa."Sono estremamente soddisfatto della continua forza della nostra attività, con le vendite comparabile dei negozi aperti che sono aumentate di un fortissimo 14% rispetto all'anno fiscale 2020, e un utile per azione di 0,84 dollari, ben al di sopra del nostro piano", ha commentato"Abbiamo visto, con vendite comparabili che sono uscite dal trimestre forti come l'inizio del trimestre - ha aggiunto - Inoltre, le nostre attività domestiche in tutte le nostre divisioni hanno continuato le loro prestazioni fenomenali e le vendite complessive di negozi di abbigliamento open-only sono aumentate mid-single digits".Per l'inizio del quarto trimestre dell'anno fiscale 2022, la crescita delle vendite comparabili è aumentata rispetto al quarto trimestre dell'anno fiscale 2020. A causa della continua incertezza dell'attuale contesto, al momento l'aziendaprecise.