Wall Street chiude in territorio positivo

Dow Jones

S&P-500

Nasdaq 100

S&P 100

beni di consumo secondari

informatica

beni di consumo per l'ufficio

utilities

telecomunicazioni

Home Depot

Nike

Visa

Microsoft

Boeing

Wal-Mart

DOW

Walgreens Boots Alliance

Qualcomm

Vodafone

Bed Bath & Beyond

Tesla Motors

Activision Blizzard

Biogen

Tripadvisor

American Airlines

(Teleborsa) -, con ilche si attesta a 36.142 punti (+0,15%), mentre, al contrario, l'avanza in maniera frazionale, arrivando a 4.701 punti (+0,39%). In rialzo il(+0,75%); come pure, in frazionale progresso l'(+0,37%).In luce sul listino nordamericano S&P 500 i comparti(+1,38%) e(+1,07%). Tra i peggiori della lista del paniere S&P 500, in maggior calo i comparti(-0,60%),(-0,56%) e(-0,51%).In cima alla classifica deicomponenti il Dow Jones,(+5,79%),(+1,72%),(+1,40%) e(+1,02%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -3,13%.Tonfo di, che mostra una caduta del 2,54%.Sotto pressione, con un forte ribasso dell'1,79%.Soffre, che evidenzia una perdita dell'1,32%.Al top tra i, si posizionano(+7,89%),(+4,68%),(+4,54%) e(+4,08%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -6,09%.Lettera su, che registra un importante calo del 3,78%.Affonda, con un ribasso del 2,99%.Crolla, con una flessione del 2,36%.Tra i datisui mercati statunitensi:16:30: Scorte petrolio, settimanale (atteso 1,4 Mln barili; preced. 1 Mln barili)14:30: Richieste sussidi disoccupazione, settimanale (atteso 260K unità; preced. 267K unità)14:30: PhillyFed (atteso 24 punti; preced. 23,8 punti)16:00: Leading indicator, mensile (preced. 0,2%).