Alfonsino ammessa su Euronext Growth Milan. Debutto il 22 novembre

(Teleborsa) - Alfonsino, società specializzata nel servizio di food delivery nelle piccole e medie città italiane , ha reso noto chedelle azioni ordinarie e dei warrant della società campana su Euronext Growth Milan, il segmento di Piazza Affari dedicato alle PMI ad alto potenziale di crescita. La data di inizio delle negoziazioni, come già comunicato , è prevista per il. Nell'ambito delsono state offerte in sottoscrizione 2.500.000 azioni ordinarie di nuova emissione e 2.500.000 warrant rivenienti da un aumento di capitale. Sono stati raccolti ordini per circa 7,5 milioni di euro ed il prezzo di offerta è stato fissato a 1,6 euro per azione, allocando 4 milioni di euro. Alla data di inizio delle negoziazioni ladi mercato ed ilprevisti di Alfonsino saranno, rispettivamente, pari a circa 20 milioni di euro e al 20% del capitale sociale della società."Dopo un intenso e gratificante iter di quotazione, siamo molto felici dei risultati ottenuti, a distanza di pochi anni dalla nascita di Alfonsino - ha commentato l'- Questo traguardo rappresenta l'inizio di un, con l'obiettivo di consolidare la nostra leadership nelle aree in cui siamo già presenti, affermarci su tutto il territorio nazionale e offrire una importante diversificazione di servizi. Vorrei, infine, ringraziare gli investitori e tutti coloro che hanno creduto nel nostro progetto e modello di business e gli advisor che ci hanno accompagnato nel percorso verso la Borsa".