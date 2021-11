Clima attendista sui mercati europei

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) - Si muove all'insegna dellala seduta delle principali borse europee dopo la debolezza evidenziata dai mercati statunitensi ed asiatici e con gli investitori preoccupati per l’esplosione di contagi da Covid-19 in alcuni Paesi come Germania e Austria.Sul mercato valutario, poco mosso l', che scambia sui valori della vigilia a 1,133. Nessuna variazione significativa per l', che scambia sui valori della vigilia a 1.864,4 dollari l'oncia. Seduta in frazionale ribasso per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che lascia, per ora, sul parterre lo 0,60%.Consolida i livelli della vigilia lo, attestandosi a +120 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona allo 0,91%.sostanzialmente invariato, che riporta un moderato +0,03%, resta vicino alla parità(-0,14%); guadagno moderato per, che avanza dello 0,23%. A Milano, ilè sostanzialmente stabile e si posiziona su 27.838 punti; sulla stessa linea, giornata senza infamia e senza lode per il, che rimane a 30.473 punti.di Milano, troviamo(+1,43%),(+1,12%),(+0,99%) e(+0,90%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -2,12%.Spicca la prestazione negativa di, che scende dell'1,93%.scende dell'1,23%.Calo deciso per, che segna un -1,19%.del FTSE MidCap,(+1,81%),(+1,63%),(+1,33%) e(+1,26%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -2,16%.Sotto pressione, con un forte ribasso dell'1,56%.Soffre, che evidenzia una perdita dell'1,35%.Giornata fiacca per, che segna un calo dello 0,93%.