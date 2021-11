Germania "verso la catastrofe": allarme degli anestesisti tedeschi

(Teleborsa) -lo ha scritto nero su bianco l'associazione federale tedesca degli anestesisti, la Bda, insieme alla società tedesca di anestesiologia e medicina intensiva in una lettera aperta ai ministri della Salute dei Laender e al ministro della Salute federale Jens Spahn. L'associazione chiededi contenimento e un'applicazione della regola del(accesso consentito solo a vaccinati e guariti) per tutti gli ambiti dellain Germania.Come sempre, sono ia far scattare: in tutta la Germania le terapie intensive occupate sono salite amentre il Robert Koch Institut ha registrato undi contagi da covid: in 24 ore sonomorti registrati. L'indice settimanale su 100 mila abitanti è di 319,5 casi. L'indice di ospedalizzazione è di 4,86 pazienti ricoverati su 100 mila abitanti.per Covid e da venerdì entra in vigore il cosiddettocon misure obbligatorie di limitazione dei contatti valide solo per i non vaccinati. Come livello di emergenza la Sassonia considera il superamento per tre giorni consecutivi di 1300 pazienti in terapia intensiva: ieri erano 1520, il giorno prima 1524 e lunedì 1391., ha detto Angela, parlando alla conferenza delle città. Per il virus è "del tutto indifferente" che il Paese abbia un Governo reggente o nel pieno delle sue funzioni, ha aggiunto. "Anche il numero di morti è, ha detto, sottolineando che il numero dei pazienti nelle terapie intensiveNel frattempo, si accelera sullaIl ministero della Salute tedesco si aspetta che il vaccino anti Covid per i bambini daia partire da qualche giorno prima di Natale. "La prima volta sarà a disposizione prevedibilmente dopo l'autorizzazione dalha affermato il ministero. Lo scrive The Pioneer.