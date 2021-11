Wsalute, De Santis: "Soluzione Alleanza ben allineata a strategia del Gruppo Generali"

(Teleborsa) -si inserisce nell'ambito della strategiadel Gruppo Generali e di una, che coinvolge tutte le compagnie del gruppo (Generali ed Alleanza) e fa capo all'expertise ed al. Lo ha spiegato a Teleborsa, Chief Health&Welfare Officer di"Abbiamo chiarito che questo prodotto di Alleanza si inserisce all'interno della strategia "Partner di Vita", che per la salute vuole dire essere accanto al cliente lungo tutto il ciclo vitale, aiutarlo a fare migliori scelte di salute, uno stile di vita sano, prevenzione, supporto nella navigazione del sistema e scelta di dove curarsi, supporto anche quando insorge un bisogno di assistenza e non autosufficienza"."E' chiaro che tutti questi elementi si traducono in una serie di servizi. Generali Italia ha costituito, ormai da qualche anno, una società dedicata che si chiama Generali Welion, un polo che mette a disposizione delle varie compagnie - Generali Italia e anche Alleanza - tutta questa serie di servizi"."Questo è il senso di essere insieme ed il valore dell'alleanza nell'ambito di Generali Italia su questo tema della salute".