Doppia mossa dell'Austria: lockdown generale da lunedì e obbligo vaccinale

(Teleborsa) - Da lunedì prossimo tornaper un periodo di 10 giorni consu possibili estensioni. Dal 1scatterà anche"Solo così usciremo dal, ha detto il governatore del Land Tirolo"Nonostante mesi di impegno non siamo riusciti a convincere abbastanza gente a farsi vaccinare", si è rammaricato il cancelliere"Ci sono troppe forze politiche che ci vanno contro", ha aggiunto parlando di un "attentato al sistema sanitario".Platter, che attualmente presiede la conferenza dei governatori austriaci, ha sottolineato l'importanza che governo e Laender ora "si muovano nella stessa direzione". "Solo assieme alla popolazione possiamo evitare la quinta ondata", ha aggiunto il presidente del Land Tirolo. Nelle scuole austriache torna l'obbligo di mascherina. Ianche senza certificato medico e riceveranno "pacchetti per lo studio".perché ci sono tre fattori concomitanti che stanno causando l’aumento dei casi di Covid-19, e di conseguenza di ricoveri e decessi, nel vecchio Continente. Li ha riassunti il direttore per l’EuropaHans Kluge: l’insufficiente copertura vaccinale; l’abbandono delle misure di distanziamento e protezione individuale; la variante Delta che ha un indice di riproduzione di base di 7-8 a fronte del 2-3 del ceppo originario.Nonostante l’efficacia dei vaccini - senza i quali l’aumento dei casi e dei morti sarebbe stato esponenziale - l’arrivo del freddo, che favorisce tutti i virus a trasmissione aerea incluso Sars-Cov-2, insieme agli altri fattori ha fatto dire a Kluge che