Unicredit, Vecchi presenta la squadra della divisione WM&PB

Unicredit

(Teleborsa) -e rappresentare une lo sviluppo del loro business. E' questo l'obiettivo che, responsabile della divisioneha illustrato in una email inviata ai suoi collaboratori, che Teleborsa ha preso in visione.Il capo della nuova divisione WM & PB ha riconosciuto gliraggiunti ed il, che si è posizionato fra i top player del mercato."È un ottimo punto di partenza di cui dobbiamo essere fieri e da cui, insieme, possiamo continuare a migliorare, dimostrando ai nostri clienti che offriamo il miglior servizio di WM&PB sul mercato", ha scritto Vecchi, facendo cenno all'ed allecreate dalle diverse strutture della Banca, e d alche - afferma - "ci aiuterà a realizzare prodotti sempre più in linea con il nostro target di clientela".- Gennaro Del Sorbo Head of UHNWI, Giovanni Schiaffino head of Wealth Management, Alberto Zappa Head of Private Banking, Manuela Soncini Head of Wealth Advisory, Loussine Agopian Head of Business Dervelopment, Luca Giacobbe Head of WM&PB Service Model & Execution - ed i: Alessandro Pin (Nord Est), Pietro Gavazzoni (Lombardia), Giovanni Saraconi (Nord Ovest), Luciano Resciniti (Centro Nord), Emanuele Malaspina (Centro), Cosimo Lio (Sud) e Cesare Carletta (Sicilia). Cordusio Fiduciaria, sotto la responsabilità di Francesco Rubino, continuerà a far parte della divisione WM&PB.