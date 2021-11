TIM, terminato CdA. KKR offerta "amichevole" a 50 cent per azione

TIM

(Teleborsa) - Il CdA di, riunitosi sotto la presidenza di Salvatore Rossi, ha preso atto della intenzione di KKR, allo stato "non vincolante e indicativa", di effettuare unasulle azioni di TIM attraverso un'sul 100% delle azioni ordinarie e di risparmio della Società, volta al delisting.La manifestazione d'interesse, come detto non vincolante e basata su informazioni di pubblico dominio, sarebbe soggetta alla condizione deldel 51% del capitale sociale di entrambe le categorie azionarie.La manifestazione d'interesse è stata qualificata da KKR "amichevole" e aspira ad ottenere il gradimento degli amministratori della Società e il supporto del management. Essa è, allo stato, condizionata tra l'altro allo, nonché al gradimento da parte dei soggetti istituzionali rilevanti ("key government stakeholders" – la Società è soggetta ai poteri speciali, c.d. Golden Power, dell'Autorità di Governo).Ilnella manifestazione d'interesse, da pagare interamente per cassa – da considerarsi allo stato, oltre che non vincolante, anche meramente indicativo – sarebbe pari ao.