Covid, il ministro Spahn avverte: entro la fine dell'inverno in Germania saranno tutti vaccinati, guariti o morti

(Teleborsa) - Duro monito del ministro tedesco della Sanità,, nel tentativo di spingere più persone a farsi somministrare il. "Probabilmente entro la fine di questo inverno, come a volte si dice cinicamente, praticamente tutti in Germania saranno vaccinati, guariti o morti", ha dichiarato oggi Spahn nel corso di una conferenza stampa a Berlino sulla situazione dell'epidemia in Germania. "Ecco perché raccomandiamo così urgentemente la", ha aggiunto Spahn.Insi discute della possibilità di introdurre misure simili a quelle adottate in Austria – dove da oggi è in vigore unnazionale completo – mentre le unità di terapia intensiva si riempiono e il numero dei casi di Covid raggiunge nuovi record. L'Istituto Robert Koch ha registrato nel paese nelle ultime 24 ore 30.643 casi di coronavirus e 62 decessi per complicanze: si tratta di 7.036 casi diin più rispetto alla scorsa domenica, quando sono state segnalate 23.607 nuove infezioni. L'incidenza su 100mila abitanti a sette giorni è salita a un record di 386,5 da 372,7 del giorno precedente, ha rilevato l'agenzia incaricata dal governo di Berlino di monitorare l'andamento dellanel Paese. Dall'inizio della pandemia sono 5.385.585 le infezioni confermate, mentre sono 99.124 le persone decedute per complicanze.