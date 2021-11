Dall'impegno di Eni per la decarbonizzazione nasce Plenitude

(Teleborsa) - Si chiamerài, che integra i progetti nelle. A presentare il nuovo veicolo l'Amministratore delegato di Eni,, e, che è l'Amministratore Delegato della nuova realtà nata dal progetto Eni Retail & Renewables.Eni ha ha progettato, perché ritiene che sia la miglior soluzione per valorizzare questo business, che si inquadra nella strategia e nell’impegno a lungo termine di Eni verso la decarbonizzazione. Ildel capitale di Plenitude.L'Ad di Eni Claudio Descalzi ha affermato cheed il "primo passo nella creazione di un soggetto industriale e finanziario volto a ridurre le emissioni di CO2 Scope 3", che si inquadra nell'impegno del gruppo di"Lo sviluppo e la rapida implementazione da parte di Eni di tecnologie proprietarie ha creato un vantaggio competitivo nel nostro settore", ha spiegato Descalzi, aggiungendo "per valorizzare le nostre soluzioni tecnologiche e liberare il loro pieno potenziale,, come Plenitude, con", in grado di attrarre capitali eper accelerare la transizione energetica e nello stesso tempo creare valore per gli azionisti.