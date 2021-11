Jerome Powell confermato da Biden alla guida della FED. Brainard sarà vice

(Teleborsa) - L'amministrazione Biden ha(FED), la banca centrale degli Stati Uniti, per un secondo mandato., la principale candidata a prendere il suo posto, sarà invecedella FED, ovvero la numero due. "Il presidente Powell ha fornito una leadership costante durante un periodo di difficoltà senza precedenti, tra cui la più grande recessione economica della storia moderna e gli attacchi all'indipendenza della Federal Reserve", si legge nel comunicato della Casa Bianca. "Durante questo periodo Lael Brainard, uno dei principali macroeconomisti del nostro Paese, ha svolto un ruolo chiave di leadership presso la Federal Reserve, lavorando con Powell per aiutare a sostenere la solida ripresa economica del nostro Paese", viene aggiunto.Powell era statodel Consiglio dei governatori del Federal Reserve System nel febbraio 2018. Laureato presso la Princeton University e la Georgetown University, il numero uno della FED ha lavorato come avvocato e nell'investment banking, è stato sottosegretario al Tesoro sotto il presidente George H.W. Bush, mentre nel 2011 è statodella Federal Reserve."Sono fiducioso che l'attenzione del presidente Powell e di Brainardrenderà la nostra economia più forte che mai - ha affermato il presidente USA Joe Biden - Insieme, condividono anche la mia profonda convinzione che sia necessaria un'azione urgente per affrontare i rischi economici posti dal cambiamento climatico e stare al passo con i rischi emergenti nel nostro sistema finanziario". "Fondamentalmente, se vogliamo continuare a costruire sul successo economico di quest'anno, abbiamo bisogno di stabilità e indipendenza alla Federal Reserve", ha aggiunto."Una Federal Reserveè stata di fondamentale importanza per navigare in questo periodo turbolento e continuerà ad essere cruciale mentre ci riprendiamo e affrontiamo nuove minacce per la nostra economia - ha commentato il Segretario al tesoro Janet Yellen - Negli ultimi anni, il presidente Powell ha fornito unaalla Federal Reserve per affrontare e affrontare efficacemente le sfide economiche e finanziarie impreviste e sono lieto che la nostra economia continuerà a beneficiare della sua gestione". "Sono anche grata che il Presidente abbia nominato Brainard come Vicepresidente - ha aggiunto - Lael è una rispettata economista con anni di esperienza ed è stata determinante per la ripresa della nazione".