Unicredit rafforza squadra in Italia. Taricani alla guida del network

(Teleborsa) - "UniCredit rafforza la sua squadra manageriale a conferma della centralità dell'Italia come geografia autonoma all'interno del Gruppo. Il rinnovato team avrà la responsabilità di guidare il business con successo in linea con i principi del nuovo piano strategico che verrà illustrato il 9 dicembre". È quanto fa saperein una nota annunciando le"Con queste nuove nomine, UniCredit – prosegue la nota – sarà in grado di assicurare piena responsabilizzazione di ciascun business e area della banca mettendo il cliente al centro di tutte le attività, integrando ulteriormente la tecnologia e la digitalizzazione come fattori chiave di successo con chiara attribuzione di ruoli e responsabilità"., coordinerà la rete commerciale e i canali di distribuzione alternativi della banca, avendo come obiettivo la crescita e lo sviluppo della clientela, la semplificazione dell'organizzazione, la costante attenzione alla qualità e alla velocità del servizio e garantendo la coerenza con le iniziative del Gruppo.guiderà l'area corporate in Italia. Mastalia vanta importanti esperienze nel settore avendo ricoperto ruoli di primo piano in BNL Gruppo BNP Paribas, Depobank e co-fondatore di Prestatech GmbH.attuale responsabile Corporate Italia, lascia il gruppo dopo oltre 40 anni di esperienza in ruoli di grande responsabilità sia in Italia che all'estero, tra i quali recentemente quello di Co-responsabile Italia.a riporto di Mastalia, con l'obiettivo di rafforzare il dialogo strategico con i clienti. Campilongo ha una esperienza consolidata nella gestione dei clienti corporate e una profonda conoscenza dei servizi di Structured e Corporate Finance."Sono felice di dare un caloroso benvenuto a Massimiliano e Marica – ha dichiarato– e di augurare a Remo tutto il meglio nel suo nuovo ruolo. Desidero inoltre ringraziare Andrea, ancora una volta, per il grande contributo offerto alla nostra banca in tutti questi anni".