Wall Street, S&P-500 su nuovi record con conferma Powell e rally banche

Dow Jones

S&P-500

Nasdaq 100

S&P 100

energia

finanziario

beni di consumo per l'ufficio

telecomunicazioni

Cisco Systems

DOW

Goldman Sachs

JP Morgan

Visa

Boeing

Salesforce.Com

Amgen

Moderna

Paccar

Wynn Resorts

Tesla Motors

Electronic Arts

Intuit

Tripadvisor

Fiserv

(Teleborsa) -, che mostra sulun rialzo dello 0,59%, interrompendo la serie di tre ribassi consecutivi, iniziata mercoledì scorso; sulla stessa linea, l'fa un piccolo salto in avanti dello 0,38%, portandosi a 4.716 punti e segnando un nuovo record. Poco sotto la parità il(-0,29%); poco sopra la parità l'(+0,38%).L'S&P 500 è trainato dalle performance del, dopo che il presidente USA Joe Biden ha confermato il presidente della Federal Reserveper un secondo mandato alla guida della banca centrale statunitense. In particolare, le grandi banche mostrano ottimi rialzi sulla scia di uno scatto in avanti dei bond USA, con gli investitori che scommettono su unanella prima metà del 2022. Allo stesso tempo, i movimenti dei Treasury hanno penalizzato i titoli tecnologici, con il Nasdaq che ha invertito i guadagni di inizio seduta e scambia in rosso.Apprezzabile rialzo nell'S&P 500 per i comparti(+2,38%),(+2,12%) e(+1,15%). In fondo alla classifica, sensibili ribassi si manifestano nel comparto, che riporta una flessione di -0,77%.del Dow Jones,(+3,13%),(+3,10%),(+3,00%) e(+2,98%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -2,45%.Sessione nera per, che lascia sul tappeto una perdita del 2,00%.Soffre, che evidenzia una perdita dell'1,16%.Preda dei venditori, con un decremento dell'1,04%.Tra i(+7,66%),(+4,06%),(+3,83%) e(+3,46%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -4,77%.In caduta libera, che affonda del 3,89%.Pesante, che segna una discesa di ben -3,63 punti percentuali.Seduta drammatica per, che crolla del 3,61%.